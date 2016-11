Bibi en de Nielsjes gaan voor goud tijdens finale COC Songfestival

Archieffoto Bibi en de Nielsjes op Caprera eerder dit jaar.

HAARLEM - De Haarlemse band Bibi en de Nielsjes staat zaterdag 26 november in de landelijke finale van het Nationaal COC Songfestival in Utrecht.

Door Paul Lips - 20-11-2016, 19:29 (Update 20-11-2016, 19:29)

De band brengt het lied ’I feel free’ ten gehore in het ZIMIHC Theater Stefanus, waar het liedjesfeest voor de 22ste keer wordt gehouden. ,,We gaan er blanco in. We zien wel’’, zegt zangeres Bibi Telleman. Het lied ’I feel free’ gaat over hoe je je vrij kunt voelen binnen een relatie, legt Telleman uit. Zij schreef de tekst, bassist Wouter Quispel schreef muziek. Het lied heeft een aanstekelijke melodie en een fijne ’bridge’ (variërend verbindingsstukje).

Bibi en de Nielsjes wonnen er in september de voorronde ’Iedereen 12 Punten’ in theater Caprera mee. ,,De jury was best streng’’, herinnert Bibi zich. ,,Dus wij dachten bij onszelf: als wij dit gaan winnen is het echt een giller. En nu staan we zaterdag dus in de finale.’’ Zenuwachtig is Bibi niet. ,,Allerlei mensen die sinds Caprera fan van ons zijn geworden gaan mee. We hebben een heel stageplan moeten opsturen, en we spelen op onze eigen spullen. Blauwe M & M’s in de kleedkamer? Welnee jòh, een kouwe cola is goed genoeg.’’