Een mooi ’topje slash bustier’ voor de kerst

Foto United Photos/Toussaint Kluiters Kleding per kilo afrekenen in het Patronaat.

HAARLEM - Flinke drukte tijdens de wintereditie van ’Kledinghal’, dé tweedehands kledingmarkt, die zondag in de laad- en losruimte van het Patronaat is gehouden. ,,Het leuke van Kledinghal is dat de kleding er goed uitziet en dat het er heel gemoedelijk aan toe gaat. Je ellebogen hoef je hier niet te gebruiken.’’

Door Paul Lips - 20-11-2016, 18:24 (Update 20-11-2016, 18:32)

Buiten stormt het, binnen snuffelen tientallen dames en een enkele heer tussen de kledingrekken. Zo zijn daar de vriendinnen Maaike Veldman en Elise Hebly (beiden 31) die ook deze wintereditie...