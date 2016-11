RWS houdt rekening met veel meer fileleed

IJMOND/HAARLEM - Rijkswaterstaat (RWS) houdt ook de komende maanden rekening met nog meer groot fileleed op de A9. ,,Files van gelijke omvang aan die van afgelopen dinsdag – 17 tot 18 kilometer – zijn goed mogelijk gezien de periode van het jaar’’, laat een woordvoerder weten.

Door Friso Bos - 18-11-2016, 15:57 (Update 18-11-2016, 16:33)

’Oktober, november en december, het zijn de drukste maanden in het jaar. Ook is het de periode waarin het weer het meeste invloed heeft op het verkeer waardoor er eerder files ontstaan’, schrijft ze in een...