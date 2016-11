Schaatsen voor drinkwater in Malawi

HAARLEM - Met een stempelkaart om hun nek schaatsen ruim 250 basisschoolleerlingen rondje na rondje om geld te verzamelen voor waterprojecten in Malawi. Het niveau varieert, maar de inzet is groot op donderdagochtend. Talenten glijden met grote snelheid voorbij, af en toe is er een valpartij en zelfs kinderen die het schaatsen nog niet onder de knie hebben, kunnen met een rekje hun rondjes draaien op het middenterrein.

Door Wilma Vermunt - 18-11-2016, 13:53 (Update 18-11-2016, 13:53)

Lia van Gerwen, vrijwilliger van Schaatsen voor Water, loopt enthousiast rond. ,,Schaatsen voor water...