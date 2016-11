’Hoera, roept de directie, we zijn nummer één!’

HAARLEM - Het Spaarne Gasthuis staat in de top vijf van de donderdag gepresenteerde ranglijst Beste Ziekenhuizen van Elsevier. Eerder in deze maand prijkte het ziekenhuis op een veel lagere plek in de Algemeen Dagblad Ziekenhuis top 100. Twee verschillende rapportcijfers in dezelfde maand, hoe kan dat?

Door Arthur de Mijttenaere - 18-11-2016, 9:00 (Update 18-11-2016, 9:00)

Wouter van der Horst, van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), hoopt vooral dat patiënten zich niet door deze cijfers van de tientallen onderzochte ziekenhuizen laten beinvloeden. In Nederland zijn geen slechte ziekenhuizen, stelt Van...