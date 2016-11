Verslaggever raakt de draad kwijt in dementiesimulator

ZANDVOORT - Met een ongemakkelijk gevoel betreed ik de cabine van Into D’mentia. Een tante en een oom, van mijn moeders- en vaderskant, zijn in meer of mindere mate dement en zoiets spookt dan toch door je hoofd.

Door Arthur de Mijttenaere - 18-11-2016, 9:00 (Update 18-11-2016, 9:00)

Bij het voorgesprek krijg ik een koord met een noodknop omgehangen en een vestje om mijn schouders met daarin mijn ’innerlijke stem’ die voor korte tijd mijn wil overneemt. Ik geef me over aan die innerlijke stem, anders ervaar je niet wat het echt...