DNA: nieuwe verdachte in Sjeddymoord

Archieffoto

HAARLEM - Het openbaar ministerie heeft een nieuwe hoofdverdachte op het oog in de moord op Haarlemmer Sjeddy Taher Ibrahim. Deze Ricardo L. (25), die vorige maand in vrijheid werd gesteld, is opnieuw vastgezet.

Door Jacob van der Meulen j.van.der.meulen@hollandmediacombinatie.nl - 17-11-2016, 16:05 (Update 17-11-2016, 16:31)

Recent DNA-onderzoek van het NFI op een van de messen die in de Nieuwjaarsnacht in Haarlem werd gebruikt wijst in de richting van Ricardo L., zo maakte officier van justitie Judith Hendriks donderdag bekend.

Twee vrouwelijke verdachten, die ook in vrijheid werden gesteld, lijken daarmee uit beeld voor de...