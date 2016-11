Nieuwbouw Posterij Heemstede start met de sloop

Illustratie Timpaan. Impressie van de Posterij.

HEEMSTEDE - Door met een grijper een flinke hap te nemen uit de achterkant van het oude postkantoor de Raadhuisstraat in Heemstede, heeft wethouder Sebastiaan Nieuwland donderdagmiddag het startsein gegeven voor de komst van tien appartementen op die plek.

Door Sjaak Smakmans.smakman@hollandmediacombinatie.nl - 17-11-2016, 19:02 (Update 17-11-2016, 19:02)

Bij het project De Posterij wordt het bestaande gebouw gerenoveerd en uitgebreid met een nieuw gedeelte aan de achterkant.

Eigenlijk had ontwikkelaar Timpaan deze maand al de eerste paal willen slaan, maar dat bleek vanwege bezwaren van bewoners van met name de Lieven de Keylaan niet haalbaar.

De bewoners vreesden straks in de schaduw van de nieuwbouw te komen te zitten en zagen in de vijf nieuw te bouwen appartementen aan de achterkant ook een aantasting van hun privacy. De gevel wordt namelijk iets hoger dan in een eerder plan uit 2011 en bovendien maken de Franse balkons plaats voor echte balkons.

Ongegrond

De gemeente besloot hun bezwaren uiteindelijk ongegrond te verklaren, al kreeg het college van de gemeenteraad wel het verwijt dat de communicatie met de omwonenden rommelig en slordig was verlopen.

De bewoners hebben ze hun bezwaren uiteindelijk echter niet verder doorgezet bij de rechter, waardoor het plan met de nodige vertraging kan starten.

De bouw begint nu met de sloop aan de achterkant. De eerste paal zal volgens Nathasja van Rijn van Timpaan direct aansluitend aan de sloop worden geslagen. Ze verwacht dat dat over ongeveer twee maanden zal zijn. Omdat de bewoners volgens haar al zo lang moeten wachten, besloot de ontwikkelaar start van de de sloop aan te grijpen voor een klein feestje met de toekomstige bewoners.

Belangstelling voor de appartementen is er overigens genoeg. Van de tien appartementen zijn er inmiddels al negen verkocht.

Entree

Het duurste appartement, op de hoek van de Postlaan en de Raadhuisstraat, is nog te koop. Dat driekamerappartement moet 675.000 euro kosten.

Maar Van Rijn heeft er vertrouwen dat ook nog wel aan de man te kunnen brengen.

,,Het is behalve het duurste ook het mooiste appartement. Het ligt op de begane grond en krijgt als entree de ingang van het oude postkantoor. Bovendien krijgt het ook nog een kelder waar je ook nog wat in kunt maken. Als straks de binnenwanden zijn gesloopt en mensen kunnen zien wat ze voor dat geld krijgen, vinden we daar echt wel een koper voor.’’