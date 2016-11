Rockcafé verandert in bierlokaal

HAARLEM - In nog geen twee weken tijd toverde Rob Alphenaar met hulp van vrienden zijn rockcafé Pitcher aan de Koningstraat om in speciaalbiercafé Lokaal. Na acht jaar was de rek eruit bij Pitcher. Volgens Alphenaar is er in Haarlem best plek voor nog een biercafé. ,,Er zijn vierhonderd bierbrouwerijen in Nederland. De biercultuur groeit.’’

Door Judy Nihofj.nihof@hollandmediacombinatie.nl - 16-11-2016, 17:48 (Update 16-11-2016, 17:48)

Het was volgens de 44-jarige ondernemer hoog tijd voor een andere koers. Rockcafé Pitcher trok gewoon te weinig publiek. Alphenaar: ,,Ik hou van het soort café dat...