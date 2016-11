Open dag ’Spaarne’ populair bij scholieren

United Photos/Toussaint Kluiters Open Leerdag van het Spaarne Gasthuis

HOOFDDORP - In het Spaarne Gasthuis was woensdag een bijzondere voorlichtingsdag. Middelbare scholieren kregen een aantal verschillende afdelingen van het ziekenhuis te zien en leerden op een praktische manier hoe een dag als medisch student eruit ziet. De jongeren waren erg enthousiast.

Door Bas Beekman - 16-11-2016, 20:00 (Update 16-11-2016, 20:55)

Een informatiedag over studies klinkt de meeste middelbare scholieren niet meteen als muziek in oren. Zeker niet als zij de hele tijd naar een lang verhaal moeten luisteren. Maar in het Spaarne Gasthuis zagen de leerlingen ongeveer alles wat er...