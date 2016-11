Frénk en Frencken praten en zingen over boeken en erotiek

Foto Govert de Roos Frénk en Frencken

HAARLEM - Frénk van der Linden en Mylou Frencken betreden weer samen het podium. Na ’Boeken en Muziek’ staan nu in een nieuwe aflevering van de literaire talkshow in de Philharmonie grote romances en sensualiteit in de literatuur centraal.

Door Leontien van Engelen - 17-11-2016, 6:48 (Update 17-11-2016, 8:24)

Wanneer is literatuur sensueel en wanneer wordt het platvloers? Hoe verhouden seks en het woord zich tot elkaar? Journalist en presentator Frénk van der Linden praat zondag 20 november over dit thema met de schrijvers Jan Brokken en Ronald Giphart. Ook dichter Ingmar Heytze komt naar Haarlem. Zangeres en cabaretière Mylou Frencken omlijst het gesproken woord met haar liedjes. Net als vorige keer schuift het panel van de Haarlemse boekverkopers weer aan. Onder anderen Daan van der Valk van H. de Vries Boeken en Jessica Kroskinski van Athenaeum Boekhandel gaan met elkaar in gesprek over de verschillende boeken en hoe taal wel of niet opwindend kan zijn.

Frénk & Frencken: Boeken en Erotiek in de kleine zaal van de Philharmonie Haarlem (Lange Begijnestraat 11), 20 november, 15.00 uur. Toegangsprijs: 15 euro. Meer informatie en reserveren via www.theater-haarlem.nl.