Raad stelt vragen over kosten van ondergronds parkeren

HAARLEM - D66 en de PvdA willen graag weten wat het kost om ondergronds te parkeren bij nieuwbouwprojecten. Ook half ondergronds parkeren moet daarbij worden onderzocht, stelt de PvdA.

Door Annalaura Molducci - 17-11-2016, 7:00 (Update 17-11-2016, 7:00)

Dat blijkt uit vragen van raadsleden Marceline Schopman en Ienke Veroeff van de PvdA en Misja de Groot van D66. Eind oktober vraagt De Groot of er gemeentelijk beleid is voor het ondergronds parkeren. Dat is er niet, luidt het antwoord van de procesmanager van de Poort van Boerhaave, een gebied in Schalkwijk...