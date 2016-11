Valpartij door gleuf fietspad

HAARLEM - Een Haarlemse fietsster is in oktober hard ten val gekomen toen ze met het voorwiel van haar fiets in het nieuw aangelegde fietspad op het Kennemerplein terecht kwam. Ze overweegt de gemeente aansprakelijk te stellen omdat het fietspad raar is aangelegd.

De Fietsersbond en het CDA kaarten de kwestie aan in een persbericht. Volgens René Rood van de Fietsersbond en raadslid Ron Dreijer van het CDA kwam fietsster Ellen Vroon vanaf het Frans Halsplein gefietst en wilde ze aan de...