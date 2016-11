’Coffeeshop geeft geen overlast, maar we zijn er niet blij mee’

HAARLEM - Dat de verhuizing van coffeeshop Join Us van de Smedestraat naar de Schalkwijkerstraat wat merkwaardig is gegaan, mag duidelijk zijn. Dat gaf de behandelend ambtenaar Jos Lubbers van de gemeente Haarlem woensdag bij een hoorzitting voor de bezwarencommissie ook wel toe.

Door Richard Stekelenburg - 16-11-2016, 13:58 (Update 16-11-2016, 13:58)

,,Het was achteraf gezien beter geweest als we de komst van de coffeeshop open hadden gesteld voor zienswijzen. Dat zullen we een volgende keer ook zeker doen. Zo’n verhuizing komt zelden voor, de laatste was vijftien jaar geleden. Staand...