Hekken om vogels tegen griep

HAARLEM - Vogelhospitaal Haarlem is voor bezoekers gesloten vanwege de angst voor een nieuwe uitbraak van de vogelpest. Ook kinderboerderijen hebben maatregelen genomen om zo’n uitbraak te voorkomen.

Door Bas Beekmanb.beekman@hollandmediacombinatie.nl - 16-11-2016, 9:00 (Update 16-11-2016, 9:00)

Eerder werden in Nederland maatregelen getroffen om een nieuwe uitbraak te voorkomen. Een tijd lang hebben lokale vogelliefhebbers en kinderboerderijen geen last gehad van griep, maar nu die is waargenomen onder watervogels moeten er strenge maatregelen worden genomen.

De overheid heeft al regels opgesteld voor de pluimveesector. Ook voor siervogels wordt er nu actie ondernomen....