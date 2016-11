Omwonenden leggen zich niet neer bij komst van coffeeshop

HAARLEM - Een aantal omwonenden van de hoek Schalkwijkerstraat/Byzantiumstraat in de Slachthuisbuurt leggen zich niet neer met de verhuizing van coffeeshop Join Us naar hun buurt.

Door Richard Stekelenburg - 16-11-2016, 7:15 (Update 16-11-2016, 7:15)

Zij verwijten de gemeente Haarlem onzorgvuldig met hun inbreng te zijn omgegaan. Deze woensdagochtend dient hun zaak in een hoorzitting voor de commissie Bezwaarschriften op het stadhuis.

Join Us verhuisde afgelopen zomer van de Smedestraat in de binnenstad naar het voormalige onderkomen van café ’Laantje aan het Spaarne’. De verhuizing past volgens de gemeente in het streven...