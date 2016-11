Pannekoekenhuisje in Bloemendaal is weer als nieuw

Foto United Photos/Toussaint Kluiters Het verruimde interieur van het Pannekoekenhuisje in Bloemendaal, waar momenteel bistro Bij Cootje zit.

BLOEMENDAAL - Het Pannekoekenhuisje aan de Mollaan in Bloemendaal is als nieuw. Het 266 jaar oude rijksmonument aan de Mollaan in Bloemendaal is ingrijpend verbouwd en gerestaureerd. Aanstaande vrijdag is het groot feest tijdens de officiële heropening.

Door Margot Klompmakerm.klompmaker@hollandmediacombinatie.nl - 16-11-2016, 9:00 (Update 16-11-2016, 9:00)

Wie het van binnen kent - en welke Bloemendaler is er niet ooit geweest? - weet niet wat hij ziet. De ruimte van het horecapandje - een knusse huiskamer - is twee keer zo groot geworden.

Toch ademt het nog steeds de intieme sfeer van vroeger....