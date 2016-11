Vrienden zetten Hillegommers van 1830 op de kaart

Vrienden van Oud Hillegom De Houttuin en de Maartenskerk op een tekening van Pieter Remmers uit 1819.

HILLEGOM - Vijf jaar geleden begonnen Alphons Maas en zijn werkgroep genealogie aan het in kaart brengen van het Hillegom van 1830 en zijn bewoners. Met dank aan de Mormonen is het boek er nu - en online gratis beschikbaar. Een opvallende ontdekking: Hillegom heeft in het begin van de negentiende eeuw twee burgemeesters gehad die allebei Jan Huizer heetten.

Door Sjaak Smakmans.smakman@hollandmediacombinatie.nl - 15-11-2016, 15:47 (Update 15-11-2016, 15:47)

Hoeveel inwoners Hillegom nou precies telde in 1830, is niet helemaal zeker. Volgens het CBS waren dat er 1438, volgens de volkstelling...