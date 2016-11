Officier van Justitie: ’Na de dood van Gerard Zonneveld zochten we de grenzen op’

United Photos/Paul Vreeker Officier van justitie Monique Panhorst op het kantoor van het Openbaar Ministerie in Haarlem. United Photos/Paul Vreeker

In de interviewserie Aanklagers krijgen officieren van justitie van het parket Noord-Holland een gezicht. En spreken ze over het vak, ethische dilemma’s en emoties. In deze aflevering: Monique Panhorst.

Door Hedzer Faberh.faber@hollandmediacombinatie.nl - 14-11-2016, 20:30 (Update 14-11-2016, 20:35)

Wat voor werk zegt u dat u doet op een verjaardagsfeestje?

Dat ik bij justitie werk, dat ik officier ben. Dat is niets om over te liegen.

En wat wil iedereen dan altijd van u weten?

„Zo’n gesprek probeer ik wel algemeen te houden. Ook mijn man weet meestal nauwelijks waar ik mee bezig ben.”

Hoe is...