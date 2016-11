Galerie Annee derde in verkiezing Galerie van het Jaar

Publiciteitsfoto Een blije Annelies Annee in de bloemen na de prijsuitreiking

HAARLEM - Galerie Annee behoort tot de top drie van galeries in Nederland. Dat is het resultaat van de nationale verkiezing Galerie van het Jaar 2017, waarbij galeries in eerste instantie worden genomineerd door collega-galeriehouders. Daarna kan er door het publiek gestemd worden.

Door Leontien van Engelen - 14-11-2016, 15:21 (Update 14-11-2016, 15:29)

Galerie Annee wordt gerund door Annelies Annee en Peter Binkhorst en is gevestigd op de Gedempte Oude Gracht 33 in Haarlem.

Naamgeefster Annelies Annee is verguld met het resultaat. ,,De reacties stromen binnen, echt heel leuk.’’ Ze wist wel dat ze tot de top tien was doorgedrongen, maar de definitieve klassering hoorde ze zondag in Rotterdam.

,,De organisatie vroeg nog of we wel echt aanwezig zouden zijn, want we hadden een mooie plek in de eindrangschikking, zeiden ze’’, vertelt de galeriehoudster.

Of deze derde plaats meer bezoekers aan haar galerie oplevert durft ze niet te zeggen. ,,Ik heb geen idee. Het is in ieder geval iets waar we reclame mee kunnen maken en misschien kom ik zo wat makkelijker bij bepaalde beurzen binnen’’, lacht ze. De eerste plek in de verkiezing was voor Jan van Hoof Galerie uit Den Bosch, tweede werd Frank Taal in Rotterdam.

www.galerieannee.nl