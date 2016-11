Kerstmis in november met ’Jingle Jules’

United Photos/Remco van der Kruis Jules en Rom van de WinterWonderlandBand geven hem van katoen.

HAARLEM - Sinterklaas? Nee hoor. Kérst! Althans, in de beleving van de Haarlemse fysiotherapeut, hardloopfanaat en crooner Jules Hagens. Zaterdagavond presenteerde hij en zijn WinterWonderlandBand het album ’Jingle Jules’ bij restaurant Variée aan de De Ruyterweg in Haarlem.

Door Paul Lips - 14-11-2016, 14:13 (Update 14-11-2016, 14:24)

Het is een frisse zaterdagavond. Regen miezert. Prima sfeer om een jazzoptreden bij te wonen, en nog leuker als dat concert in het teken staat van kerstmis.

Haarlemmer Jules Hagens kan niet wachten tot ’the most wonderful time of the year’ weer is aangebroken. Vandaar dat hij en een aantal bevriende musici in oktober naar wijk aan Zee trok, om daar in Studio JP van Jan-Paul van der Meij vijftien stukken op te nemen uit het omvangrijke ’American Songbook’-kerstrepertoire.

Restaurant Variée van eigenaar Diego de Vos is voor de gelegenheid omgetoverd tot een bruin café. Toch is het niet enkel een albumpresentatie, want ook wijnimporteur Nardy Nafzger is aanwezig om de muziekliefhebbers verschillende wijnsoorten te laten proeven. Neem daarnaast de fijne hapjes van chefkok Spencer Groenhout en de bezoekers beleven een totaalpakket waar je ’u’ tegen zegt.

Kerstklassiekers

Jules Hagens vormt als vocalist het middelpunt, maar andere blikvanger is saxofonist Rom Helweg, die als een ware dirigent leiding geeft aan het ensemble. Dan zijn er nog pianist Johan Mulder, zijn vrouw Vivian op contrabas, vibrafonist Steven Jonkman en slagwerker Menno Veenendaal.

Klassiekers als ’Have yourself a merry little Christmas’ en ’Let is snow’ komen langs, maar ook een pareltje als ’Count your blessings’ van Irving Berlin.

Zelfs is er ruimte voor ’My favourite things’ dat we zowel kennen uit ’The sound of music’ als de freaky jazzversie die John Coltrane er van maakte. ,,We hebben de ’trumpeteer’ vanavond thuisgelaten’, want deze compositie is één en al positiviteit’’, zegt Rom Helweg ter aankondiging, met een kritische noot richting Donald J. Trump.

Fraai timbre

Het spelplezier is van de muzikanten af te lezen, en ook al staat er nog geen kerstboom bij Variée, de sfeer zit er goed in.

Natuurlijk oogt Jules Hagens meer als Hank B. Marvin van The Shadows dan als ’Ol’ blue eyes’ Frank Sinatra, dat neemt niet weg dat hij beschikt over een fraai timbre en uitstekende timing. Op vrijdagavond 16 december spelen Jingle Jules en zijn WinterWonderlandBand in café Sligting in Overveen.