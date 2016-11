Gelijke Behandeling in de sport: ’We leven op één wereld’

Het team van JO15-1 van DSK met wethouder Botter.

HAARLEM - Wethouder Jur Botter van Haarlem heeft zaterdag bij voetbalclub DSK een ’Verklaring Gelijke Behandeling in de sport’ ondertekend. Het document is ingelijst en krijgt een prominent plekje op het sportcomplex in Haarlem-Oost. Alles in het kader van de ’Week van Respect 2016’. ,,Als je niet discrimineert en als we gewoon een beetje aardig voor elkaar zijn komen we al een heel eind’’, aldus Jur Botter.

Door Paul Lips - 14-11-2016, 14:05 (Update 14-11-2016, 14:23)

Verklaring ondertekend bij voetbalclub DSK in Haarlem-Oost

Veters in de kleuren van de regenboog sieren de voetbalschoenen van elftal JO15-1, dat staat voor ’jongens onder de vijftien jaar’. Straks gaat het team met 5-1 winnen van Hillegom, maar dat weten ze nu nog niet. Eerst nog even deze ondertekening.

De met een regenboogstropdas getooide Jur Botter legt uit dat respect voor elkaar hebben gaat over veelkleurigheid in de samenleving. Dat lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders net zo veel recht van bestaan hebben als ieder ander.

Maar ook: ,,Elkaar niet uitschelden, elkaar met respect behandelen, en ook de beslissingen van de scheidsrechter accepteren.’’ Trots toont coach Richard van Halem de verklaring, bijgestaan door jeugdvoorzitter Bernard Trox. ,,We hebben hier huisregels waaraan iedereen zich dient te houden’’, legt Van Halem uit.

Scheldwoorden

De veertienjarige ’JJ’ (Jody junior) vindt de ondertekening van de verklaring een goede zaak. ,,Ik heb mezelf nog nooit gediscrimineerd gevoeld, maar ik vind het goed dat er op deze manier wordt benadrukt dat we elkaar moeten respecteren. Soms hoor je wel eens scheldwoorden als ’homo’ of ’neger’, maar dat is dan meer op school. We leven met z’n allen op één wereld, vind ik, dus we moeten het met z’n allen doen.’’

Coach Richard van Halem legt uit dat er in de nabije toekomst projectmatig zal worden stilgestaan bij zaken als sportiviteit en respect in de voetballerij.

,,We hebben contact met verschillende organisaties die daarvoor willen samenwerken met DSK, daar zijn we blij mee. De jongens die in dit elftal zitten hebben trouwens ook verschillende achtergronden, en het zijn allemaal vrienden van elkaar.’’

Regenboogveters

De agressiviteit op en rond de sportvelden lijkt de laatste jaren mee te vallen, vinden de aanwezige Frederique Janss, directeur van Bureau Discriminatiezaken Kennemerland en Stephanie Matta, buurtsportcoach van Sport Support voor Haarlem-Oost.

Ook de ouders langs de kant lijken zich meer bewust van het eigen gedrag. Het team van JO15-1 maakt zich op voor de warming-up. Straks lekker voetballen. Mét regenboogveters in de schoenen.