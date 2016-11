De gespierde lijven van Cornelis Corneliszoon

Archieffoto Het schilderij van Cornelis Cornelisz.

De National Gallery in Londen stelt wekelijks een kunstwerk centraal. Onlangs was dit ’Kadmos’ volgers gedood door de Draak’ uit 1588, geschilderd door Cornelis Cornelisz. van Haarlem (1562-1638).

Volgens dit mythologische verhaal werden twee volgelingen van de Griekse koningszoon Kadmos, die hij om water had gestuurd, door een draak aangevallen. Op het schilderij valt te zien hoe het dier hen verscheurt.

Naast portretten typeren enorme schilderijen met dramatische bijbelse of mythologische voorstellingen het oeuvre van Cornelis van Haarlem. Dit blijkt bijvoorbeeld uit zijn Kindermoord in Bethlehem in het Frans Hals Museum of zijn Val der Titanen in het Nationaal Museum in Kopenhagen.

Cornelis’ schilderijen vallen verder op door de gespierde bovenlijven van staande of liggende en vanuit onverwachte hoeken bekeken, veelal mannelijke naakten. Het lijkt alsof de schilder trots was op zijn beheersing van de anatomie.

Cornelis van Haarlem werd in 1562 geboren aan het Spaarne, vlak bij de Waag, in huis De Swaen. Tijdens de Spaanse belegering in 1572 moest zijn familie vluchten, maar de tienjarige Cornelis bleef achter bij de schilder Pieter Pietersz., die in een huis van de vader van Cornelis woonde. Van hem leerde de jongen de basisbeginselen van het schildersvak.

Om zijn opleiding te vervolmaken trok hij als zeventienjarige naar Antwerpen en Rouen. Hij keerde terug als een vrijmoedig, levendig schilder. Tot zijn dood bleef hij in Haarlem werken, voornamelijk in de Damstraat. Uit zijn huwelijk met een burgermeestersdochter blijkt dat hij tot de patriciërs werd gerekend.

In de Jansstraat had zich in 1577 de uit Venlo afkomstige graficus Hendrik Goltzius gevestigd. Bovendien vestigde zich in 1583 in de Kleine Houtstraat de Vlaming Carel van Mander, die vooral bekend werd om zijn Schilder-Boeck uit 1604.

Van Mander beschreef Haarlem als het centrum van de schilderkunst. Het werk van Cornelis overdonderde hem. Zo was hij erg onder de indruk van diens schuttersstuk uit 1599. Anders dan voorheen, was dit geen stijf rijtje officieren, maar een groep mannen, gezellig samen aan de dis. Zeventien jaar later plaatste Frans Hals de officieren van diezelfde Kloveniersdoelen in een soortgelijke compositie. Hals werd er beroemd mee.

Goltzius, Van Mander en Cornelis vormden een vriendenclub die ideeën uitwisselde. Ze hadden zich in Italië vergaapt aan de resten van het klassieke Rome, aan het werk van renaissance-meesters en hun beheersing van de anatomie. Om hun eigen kunst te vervolmaken, werd er door deze Haarlemse kunstenaars niet slechts gepraat over kunst, maar ook geëtst, getekend en geschilderd, veelal naar de natuur.

De wijze waarop Goltzius en Cornelis geïdealiseerde, zwaar gespierde mensen afbeeldden, laat zien dat zij, zoals het gerucht wilde, zelfs naar het naakt tekenden. Ook dat was Italiaans, maar hier verboden. Niettemin verwierf Cornelis faam met zijn vaardigheid. De stad bestelde een serie schilderijen ter decoratie van haar gastenverblijven aan het Prinsenhof. Voor latere generaties bleef hij echter altijd in de schaduw staan van zeventiende-eeuwse meesters als Frans Hals.