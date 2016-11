Buitenrustbruggen vragen om geduld in spits

Foto United Photos/Toussaint Kluiters De werkzaamheden zijn begonnen

HAARLEM - De werkzaamheden aan de Buitenrustbruggen in Haarlem hadden deze maandagochtend voor het eerst echt gevolgen voor het verkeer. Dat vroeg in de spits om geduld, veel geduld.

Door Richard Stekelenburg - 14-11-2016, 10:52 (Update 14-11-2016, 11:51)

De komende tijd is alleen de zuidelijke brug open voor verkeer. Dat betekent dat er voor zowel het verkeer de stad in als de stad uit elk maar één rijstrook beschikbaar is.



Aan weerszijden van de bruggen leidde dat maandagochtend tot extra lange rijen auto's: op het gehele Haarlemse deel van de Schipholweg en op de Buitenrustlaan, maar ook op de Kleine Houtweg en de Dreef.

Actuele informatie over de situatie is te vinden via https://www.facebook.com?fref=ts