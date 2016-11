Piet blijft overwegend zwart

Foto United Photos/Toussaint Kluiters Intocht in Haarlem

HAARLEM - Piet blijft overwegend traditioneel zwart in Haarlem en omgeving. In de Spaarnestad kwam de Sint zondag, evenals voorgaande jaren, aan met wel een paar Zwarte Pieten met een geschminkt bloemetje op de wang. Het zijn kleine aanpassingen.

Door Frenk Klein Arfman en Richard Stekelenburg - 13-11-2016, 19:16 (Update 13-11-2016, 19:25)

Alleen in Heemstede is Piet dit jaar zichtbaar van kleur verschoten: van zwart naar roetveeg. In Zandvoort en Hillegom was zelfs hier en daar nog een ’ouderwetse’ gouden oorring te zien.

In Haarlem en omgeving hadden voor zover bekend geen incidenten plaats naar aanleiding...