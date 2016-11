Geen Kleurenpieten voor Zandvoort

Foto United Photos/Remco van der Kruis Sint in Zandvoort met traditionele Pieten

ZANDVOORT - Onder grote belangstelling is Sint Nicolaas zondag in de vroege middag per boot aangekomen op het strand van Zandvoort. Begeleid door traditionele Pieten ging de stoet vervolgens richting gemeentehuis. Burgemeester Niek Meijer maakt zich niet al te veel zorgen over het uiterlijk van Piet. ,,Het organiserend comité vult de intocht op passende wijze in.’’

Door Paul Lips - 13-11-2016, 18:39 (Update 13-11-2016, 18:39)

Tegen twaalven is het behoorlijk druk bij de vloedlijn. Zo is daar Ton van der Wardt uit Laren, die met kleinzonen Jimmy en Jules tuurt ’waar...