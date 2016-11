Kleuren Piet in Heemstede vrolijk ontvangen

Foto United Photos/Rob van Wieringen Aankomst in Heemstede

HEEMSTEDE - De Sinterklaasintocht in Heemstede was zaterdag in twee opzichten anders dan voorgaande jaren. De Sint kwam niet aan in de haven maar in de Van Merlenvaart en hij werd geholpen door Pieten in alle kleuren van de regenboog.

Door Annemieke Windt - 12-11-2016, 21:28 (Update 12-11-2016, 21:28)

De meerderheid van de Pieten waren nog zwart geschminkt, maar er waren ook roet Pieten en Pietermannen met een geel-rood geschminkt gezicht.

Voor de honderden kinderen die naar de intocht waren gekomen maakt het niet uit. Zo lang Piet maar met snoepgoed strooit...