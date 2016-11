Fietsen langs genomineerde panden

HAARLEM - De winnaars van de Lieven de Keypenning 2016 worden op 22 november bekend gemaakt. Wie de tien genomineerde gebouwen voor deze jaarlijkse stadsprijs voor architectuur, stedenbouw en monumenten nog met eigen ogen wil aanschouwen, kan aansluiten bij een door het ABC Architectuurcentrum georganiseerde fietstocht op vrijdag 18 november.

Door Henk Geist - 13-11-2016, 14:18 (Update 13-11-2016, 14:18)

De fietstocht voert langs de beste nieuwbouwprojecten die de afgelopen drie jaar in Haarlem tot stand zijn gekomen. Ze zijn geselecteerd door een jury, die op 22 november bekend maakt wie wat haar betreft de penning heeft gewonnen. Ook het publiek kan een winnaar aanwijzen door zijn stem uit te brengen. Dat kan nog tot en met zondag 20 november, in het ABC of op de websites haarlem.nl/lieven-de-key-penning-2016 en haarlemsdagblad.nl.

Op de fiets worden zeven genomineerden bezocht, want de gebouwen liggen te ver uit elkaar om ze allemaal op één middag te bezichtigen. Architect of opdrachtgever geven dan een toelichting. Start en finish zijn bij het ABC, Groot Heiligland 47. De aftrap is om 13.30 uur, de aankomst rond 16.30 uur. Kosten 7,50 euro, opgeven bij het ABC: 023-5340584 (di. t/m zo. 12.00-17.00 uur).