Schietende agent uit Haarlem krijgt taakstraf

Foto: Politie

HAARLEM - Een agent in burger die vorig jaar in het centrum van Haarlem schoot op een hard wegrijdende auto waarvan de bestuurder seconden eerder op hem was ingereden, heeft daarvoor donderdag een voorwaardelijke taakstraf van 120 uur gekregen. Volgens de rechtbank in Haarlem heeft de 35-jarige Michael P. zich schuldig gemaakt aan poging tot doodslag.

Door ANP - 10-11-2016, 13:50 (Update 10-11-2016, 15:30)

Met het Openbaar Ministerie (OM) is de rechtbank van mening dat P. op de bewuste dag gezien de situatie naar een veel te zwaar middel heeft gegrepen en was het ,,enkel aan geluk te danken' dat de wegrijdende bestuurder, de 43-jarige Norayr B. uit Heemstede, niet dodelijk werd geraakt.

P. mikte op de banden, maar zijn kogel verbrijzelde het achterraam van de auto en verliet het voertuig op stuurhoogte via de voorruit. B. raakte gewond aan zijn been, waarschijnlijk door een deel van de kogel.

Volgens de rechtbank had de agent zich moeten realiseren dat de kogel had kunnen afketsen en iemand had kunnen verwonden. Ook had de weg racende auto een ongeleid projectiel kunnen worden als P. de band had lekgeschoten of de bestuurder ernstig gewond was geraakt. Verder moet één getuige ,,welhaast in de baan van het schot' hebben gestaan, aldus de rechtbank.

De agent zei twee weken geleden dat hij ,,in een split second" besloot te schieten, nadat op hem was ingereden. Dat gebeurde toen hij wilde controleren of B. en zijn echtgenote winkeldiefstal hadden gepleegd. P. zat destijds in een politieteam dat in burger jacht maakte op winkeldieven en zakkenrollers. B. en zijn echtgenote vielen op doordat ze zich verdacht gedroegen. Volgens de agent, die zijn slachtoffer duizend euro schadevergoeding moet betalen, pleegde B. met de auto ,,een aanslag op mijn leven".

B. zelf - op zijn beurt voor de rechter gedaagd voor het inrijden op de agent - zegt P. nooit te hebben gezien. De Armeen lijdt aan psychotische angsten en zou in blinde paniek zijn weggereden toen hij merkte dat hij in de gaten werd gehouden. De rechtbank legde donderdag geen straf op maar besloot dat er eerst onderzoek komt naar de man. Die bleek vorig jaar achteraf niets te hebben gestolen, evenals zijn vrouw.

