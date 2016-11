Erik van Muiswinkel eert zijn socratische leraar Nederlands

’De ongrijpbare dromen van Harry S. Visscher’ is een juweel van een kleine ode aan het adres van een leraar Nederlands aan het Eerste Christelijk Lyceum te Haarlem. Erik van Muiswinkel signeert zijn bibliofiele boekje tijdens ’Boeken in de Bavo’.

Visscher was zo’n docent wiens mijmeringen en terzijdes je nog tientallen jaren met je meedraagt. Of, zoals in het geval van Erik van Muiswinkel, wiens keurmerk hij draagt. Bij heel wat kleinkunstenaars doen de taalkundige finesses, en het doorgronden daarvan, niet meer...