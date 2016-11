’We moeten Donald Trump wel een kans geven’

HAARLEM - Wat betekent de overwinning van Donald Trump voor de wereld? Is het ramp of een zegen? Haarlemmers uit diverse hoeken spreken zich uit.

Door Judy Nihof en Nadieh Bindels - 9-11-2016, 20:43 (Update 9-11-2016, 20:43)

De Haarlemse cabaretier Merel Moistra vindt dat Trump een kans moet krijgen, hoe je ook over hem denkt. „Heb nou eens het lef om die man een kans te geven. Doet hij iets wat niet democratisch is, spring hem dán in zijn nek.”

Moistra zag allang aankomen dat Trump de verkiezingen zou winnen. „Hillary is van de banken, niet van...