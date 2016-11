Luxe eten per fiets steeds populairder

HAARLEM - In Haarlem is sinds december vorig jaar Deliveroo actief, een bezorgdienst die zich niet richt op de vette hap maar op (wat) luxer eten. Onlangs is daar concurrent Foodora bijgekomen, een bezorgbedrijf dat flink aan de weg timmert.

Bij Foodora hebben zich al ruim 25 zaken uit Haarlem aangesloten. ,,We willen in Haarlem naar 35 à 40 restaurants’’, zegt manager Vincent Hosman. ,,We zijn geen prijsvechter. We willen ons vooral onderscheiden door een hoog serviceniveau. Wie eenmaal bij Foodora zit,...