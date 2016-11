Burgemeesters debatteren over macht

Archieffoto Jos Wienen

HAARLEM - De bibliotheek Zuid-Kennemerland en Debat Podium De Pletterij houden dinsdag 22 november in Haarlem een debat over de rol van burgemeesters in de moderne democratie.

Door Annemieke Windt - 9-11-2016, 12:07 (Update 9-11-2016, 13:19)

De debatavond wordt gehouden in het kader van de campagne Nederland Leest dat dit jaar democratie als thema heeft. Burgemeesters Jos Wienen van Haarlem, Bernt Schneiders van Bloemendaal en Arie van Erk van Hillegom gaan in gesprek met socioloog Jan van Eeden.

Het draait daarbij om thema’s als de rol van een burgemeester in een lokale democratie, de opvang van immigranten of het softdrugsbeleid.

De vraag in hoeverre burgemeesters in staat zijn om zelf initiatieven te nemen op het gebied van het lokale beleid staat tijdens het debat centraal. Kunnen burgemeesters die ruimte nemen doen, of moeten ze wachten op de landelijke regering in Den Haag of de Europese Unie.

Leidraad voor het debat is het boek van Benjamin Barber ’Als burgemeesters zouden regeren’, waarin de schrijver stelt dat veel van de huidige problemen niet door de landelijke overheid kunnen worden opgelost.

Kaarten zijn te bestellen via de site van de bibliotheek, de toegang is gratis. De avond begint om 19.30.