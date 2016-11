Buurtvereniging legt zich neer bij Vomar

HEEMSTEDE - De bewonersvereniging Buurtgenoten Binnenweg Oost (BBO) gaat schoorvoetend akkoord met de komst van de Vomar naar de locatie Binnenweg-Eikenlaan.

Door Annemieke Windt - 9-11-2016, 10:57 (Update 9-11-2016, 10:57)

,,Ons oorspronkelijke standpunt is niet meer houdbaar. Alles wat binnen onze macht ligt, hebben we geprobeerd’’, zei voorzitter Bart Offerman tijdens een informatiebijeenkomst dinsdagavond.

BBO gaat zich nu hard maken voor een zo goed mogelijke oplossing. ,,We moeten accepteren dat Hoorne Vastgoed als eigenaar van de grond ook rechten heeft en mag bouwen. Daarom kunnen we ons beter inzetten voor het behoud van het woongenot, de veiligheid en de verbetering van de knelpunten.”

Dat er aan de plannen van Hoorne Vastgoed de nodige haken en ogen zitten, wordt de aanwezigen wel duidelijk met tekeningen van de geplande nieuwbouw. Vooral de geplande ingang van de parkeergarage en de ingang voor vrachtwagens in de Eikenlaan is een probleem. ,,De doorgang is te nauw voor beide ingangen. Vrachtwagens hebben maar een paar millimeter speelruimte.” Bovendien leidt de ingang tot een flinke toename van het autoverkeer in die straat en op de Julianalaan.

Uit de presentatie van Offerman wordt duidelijk dat iedere oplossing een nadeel in zich draagt, als het gaat om veiligheid, verkeer en leefbaarheid.

BBO zou liefste zien dat zowel de in- als de uitgang van de parkeergarage aan de Binnenweg komt te liggen. ,,Daardoor wordt het wel drukker op de Binnenweg, maar de rest van het verkeer komt binnen via andere routes, zodat de druk verdeeld wordt.” De Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek vindt dat geen goede oplossing: ,,De leefbaarheid aan de Binnenweg gaat zo naar de knoppen.”

Bij veel aanwezigen leeft het idee dat nog een grote supermarkt, de derde rondom de Binnenweg, helemaal niet nodig is. ,,Ze zouden veel beter een supermarkt kunnen bouwen in een gebied waar nauwelijks winkels zijn”, aldus een van hen. Terwijl een andere bezoeker pleit voor de ingang naar de parkeergarage aan de Binnenweg en de uitgang aan de Eikenlaan. ,,Dan wordt het verkeer via de Dreef afgevoerd.”