Leerlingen regio Kennemerland in de knel door facebook

HAARLEM - Ongeveer 8 procent van de leerlingen in de klassen 2 en 4 van het voortgezet onderwijs in de regio Kennemerland raakt in de knel door de sociale media. Hun problemen zijn dat ze slecht slapen, dat ze hun huiswerk afraffelen of dat ze moeite hebben om sociale contacten te leggen.

Door Arthur de Mijttenaere a.de.mijttenaere@hollandmediacombinatie.nl - 9-11-2016, 9:00 (Update 9-11-2016, 9:00)

Dat is een opmerkelijke uitkomst van het grootscheepse gezondheidsonderzoek in tien gemeenten in Kennemerland. Er zijn voor dit onderzoek door de GGD Kennemerland vorig jaar ruim 6.600 leerlingen ondervraagd.

