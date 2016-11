Dronken bromfietser aangehouden in Overveen

Paal en perk stellen aan de uitverkoop van kleding

Kledingwinkels maken zich grote zorgen over de permanente uitverkoop. De uitverkoop begint steeds eerder of duurt het hele jaar. Als dat zo doorgaat, gaat iedereen er aan onderdoor, zeggen enkele winkeliers uit Heemstede en Haarlem. Zij willen het tij keren, want ’we maken elkaar hartstikke kapot’. Daarom is het goed om paal en perk te stellen aan de uitverkoop van kleding.