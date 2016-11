Statushouders gaan naar Boerhaave

HAARLEM - Tassen met kleding, wasrekken, fietspompen, gitaren en kleden. Alles wat de statushouders die in Haarlem van de Koepel naar de voormalige Boerhaavekliniek verhuizen de afgelopen tijd hebben verzameld, gaat mee.

Door Nadieh Bindels stadsredactie@haarlemsdagblads.nl - 8-11-2016, 11:34 (Update 8-11-2016, 12:58)

Het voormalige huis van bewaring moet half november leeg zijn, dus alle bewoners verhuizen naar een nieuw onderkomen.

Tweeëndertig van hen vallen onder de verantwoording van de gemeente Haarlem, die voor hen een woning moet regelen. Tot het zover is, worden ze tijdelijk ondergebracht in de leegstaande Boerhaavekliniek.

„Er komen nog meer statushouders naar de Boerhaave, zowel gezinnen als alleenstaanden”, aldus Willemien Ruygrok, een van de vrijwilligers van Hotel de Koepel.

„Ook zij zijn gekoppeld aan Haarlem, maar wonen nu nog verspreid over het land in opvangcentra. We verwachten dat ze de komende weken hierheen zullen komen. Uiteindelijk komen er honderdtachtig mensen in Boerhaave te wonen.”

Ruygrok staat op de stoep voor de koepel met een draaiboek in haar handen. Ze behoort tot de tien vrijwilligers die vandaag zijn ingeschakeld om te helpen bij de verhuizing.

Er is een busje gehuurd voor de bagage en een touringcar voor de bewoners. Terwijl de spullen worden ingeladen, staat een van de koepelbewoners te tokkelen op een gitaar. De sfeer is opgelaten en toch vrolijk, want uiteindelijk gaan de vluchtelingen erop vooruit.

Koken

„In de Boerhaave zijn mensen meer op zichzelf aangewezen”, stelt Michel Luitze van Hotel de Koepel als de bus wegrijdt bij de Koepel. „Ze kunnen er bijvoorbeeld zelf koken, dat mocht in de Koepel niet.’’ De Boerhaave is minder dan de Koepel een opvangcentrum, maar meer een tijdelijk alternatief voor een eigen woning, legt hij uit.

Eenmaal bij de Koepel aangekomen, krijgt iedereen een kamersleutel. Achter het slot wacht voor hen een eigen kamer met bed, koelkast, wasbak en opbergruimte. De vrouwen en mannen worden ondergebracht in aparte vleugels, waar ze hun eigen sanitair hebben.

Mokonem Tekeste uit Eritrea is blij met zijn nieuwe woonruimte. „Deze kamer is groter dan die in de Koepel”, vertelt hij terwijl hij zijn spullen uitpakt. Tekeste bouwt met onderdelen van oude elektrische gitaren zogenoemde ’krars’, Eritrese snaarinstrumenten. „Hier heb ik daar meer ruimte voor.”

Terwijl iedereen druk bezig is de kamers te bewonderen en in te richten, staat Hanna Feres (21) te kijken hoe zijn vriend alles uitpakt. In tegenstelling tot zijn maatje die ontzettend veel spullen heeft verzameld, heeft Feres alleen wat tassen met kleding bij zich.

„Ik had nog wat meer spullen in de koepel, maar die heb ik niet meegenomen. Dit is de elfde keer dat ik verhuis in Nederland. Ik heb geen zin meer om iedere keer alles mee te slepen.” Feres is gevlucht uit Syrië. Hij werkte en studeerde in Damascus. „Ik moest het leger in en als ik dat niet deed zou ik worden opgepakt of vermoord. Daarom ben ik gevlucht. Ik ben blij dat ik in Haarlem kan blijven, iedereen hier is aardig en behulpzaam.”