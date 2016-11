Hennepkwekerij met 216 plantjes aangetroffen in Haarlem

Foto: ANP

HAARLEM - In een woning in de JJ Hamelinkstraat in Haarlem is maandag een hennepkwekerij aangetroffen. De politie heeft 216 hennepplantjes in beslag genomen en een 44-jarige verdachte aangehouden.

Door Internetredactie - 8-11-2016, 11:22 (Update 8-11-2016, 11:22)

In de woning waren meerdere kamers voor de hennepteelt gebruikt. Naast de planten zijn ook de bijbehorende apparatuur zoals kweektenten, lampen en transformators in beslag genomen.

Bij controle bleek er tevens sprake te zijn van diefstal van stroom.