Officier van Justitie: ’Zit je daar met een prachtige baby, toch even slikken’

Foto united Photos/Paul Vreeker Judith Hendriks.

In de interviewserie Aanklagers krijgen officieren van justitie van het parket Noord-Holland een gezicht. En spreken ze over het vak, ethische dilemma’s en emoties. In deze tweede aflevering: Judith Hendriks. Zij leidde onder meer het onderzoek naar de Heerhugowaardse babylijkjes. En weet als medisch officier hoe lastig het kan zijn om slachtoffers genoegdoening te bieden.

Door Hedzer Faber - 7-11-2016, 20:30 (Update 7-11-2016, 20:30)

Wat zegt u wat voor werk u doet op een verjaardagsfeestje?

,,Dat ik jurist ben. En dat zeg ik dan zo sááááái mogelijk.’’

Want welk gesprek wilt u vermijden?

,,Dat...