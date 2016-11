Zandvoort krijgt ondernemersfonds

ZANDVOORT - Na jaren van voorbereiding lijken in Zandvoort de neuzen nu bijna allemaal één kant op te staan voor de oprichting van een ondernemers- annex innovatiefonds. Als de gemeenteraad later deze maand akkoord gaat worden alle ondernemers in de badplaats verplicht geld te storten in het fonds ter verfraaiing en verlevendiging van het dorp.

Door Richard Stekelenburg - 7-11-2016, 21:09 (Update 7-11-2016, 21:09)

Initiatiefnemer Peter Tromp is verheugd. ,,Elke zichzelf serieus nemende gemeente heeft zo’n fonds. In Amsterdam zijn er zelfs al vijftig, veelal op straatniveau. Het werd hoog tijd...