Wie wil boek van Rob Slewe in ontvangst nemen?

Omslag van het boek

BLOEMENDAAL - Ergens tussen sint en kerst moet ’Niet ons soort mensen’ in de winkel liggen. Een boek waarin Rob Slewe, eigenaar van landgoed Elswoutshoek in Overveen, zijn kijk geeft op zeven jaar ruziën, knokken en procederen met de gemeente Bloemendaal.

Door Margot Klompmaker - 8-11-2016, 10:00 (Update 8-11-2016, 10:00)

De titel verwijst naar een opmerking die oud-burgemeester Ruud Nederveen zou hebben gemaakt richting familie Slewe. Rob: ,,Volgens hem hoort alleen adel op een landgoed, wij zijn maar simpele ondernemers met toevallig wat geld.’’

Overigens ontkent Ruud Nederveen ooit een dergelijke opmerking te hebben gemaakt. Zie de pagina met ingezonden brieven.

Het boek schrijft zichzelf, stof te over, vindt Rob Slewe. Meer moeite kost het om iemand te vinden die het eerste exemplaar in ontvangst wil nemen. ,,Alle bestuurders met wie ik te maken heb gehad zijn VVD’ers. Dus vind ik het wel aardig om het aan iemand van die partij aan te bieden.’’

Tot nu toe heeft Slewe niemand kunnen vinden die hiertoe bereid is. Ankie Broekers-Knol, voorzitter van de Eerste Kamer, wilde niet. Minister Ard van der Steur ook niet, zwaargewicht Frits Bolkestein evenmin, commissaris van de koning Johan Remkes ook al niet, evenals oud-staatssecretaris Fred Teeven. ,,De meesten hebben niet eens gereageerd. Maar ik zoek verder. Ik ga door tot Mark Rutte.’’

En de Bloemendaalse burgemeester Bernt Schneiders? ,,Die wil ook niet.’’

Is desnoods Meindert Fennema, de man van GroenLinks uit Aerdenhout met wie Rob een fikse aanvaring heeft gehad, een optie? ,,Die staat op de reservelijst.’’

De Overveense ondernemer had de gemeente Bloemendaal voorgesteld om het boek als kerstpresentje aan de Bloemendaalse raadsleden te geven. ,,Wethouder Nico Heijink vond het wel een goede grap, geloof ik. Maar hij heeft toch nee gezegd.’’

Kraam

Nico Heijink desgevraagd: ,,Het ligt niet aan het boek, maar het past niet binnen de manier waarop we dit jaar de raadsleden iets willen geven. Ze krijgen bonnen die ze kunnen besteden bij kraampjes in het gemeentehuis. Maar het staat Rob Slewe vrij om ook een stand te huren waar hij gaat zitten met een stapel boeken.’’

Waarschijnlijk zal ook een rol spelen dat het een te controversieel onderwerp is voor een leuk cadeau. De gemeente heeft al eens eerder op het punt gestaan een boek over Bloemendaal weg te geven: 'Supergelukkig' van de Bloemendaalse schrijfster Tatjana van Zanten. In dit boek geeft Van Zanten een soms onthutsend kijkje in het leven van Bloemendalers. Bij nader inzien vond de gemeente de roman toch minder geschikt voor onder de kerstboom.