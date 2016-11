Drukke avondspits door verzakking A9 bij Velsen-Zuid

VELSEN-ZUID - Bij de brug over het Zijkanaal C bij Velsen-Zuid is de A9 richting Alkmaar aan het verzakken. De spitsstrook is daarom maandagmiddag afgesloten.

Door Jan Balk - 7-11-2016, 15:34 (Update 7-11-2016, 16:48)

In verband met het verzakken van de A9 zijn er proefboringen uitgevoerd. Uit die boringen is nog niet duidelijk geworden wat er precies aan de hand is.

De herstelwerkzaamheden kunnen tot na de spits duren. Inmiddels staat er tien kilometer file tussen knooppunt Badhoevedorp en knooppunt Velsen. De ANWB meldt dat de vertraging 29 minuten bedraagt.