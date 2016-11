Lokroep van biologische markt in Haarlemmer Kweektuin

Foto United Photos/Remco van der Kruis Gebiologeerd door pompoenen.

HAARLEM - Deze editie is het thema pompoenen, vertelt organisator Erik de Keulenaar. Hij hoopt ’zijn’ biologische markt, die elke eerste zaterdag van de maand te vinden is in de Haarlemmer Kweektuin, nog iets uit te breiden. Ook extra reuring is welkom.

Door Frenk Klein Arfman - 6-11-2016, 17:09 (Update 6-11-2016, 17:09)

Deze zaterdag kunnen kinderen een pompoen ’slachten’ om deze om te bouwen tot een gezichtje. Bakken raken gevuld met vruchtvlees terwijl de pompoentjes met behulp van messen in kleine hoofden worden veranderd. Voor de kinderen die nog te klein zijn...