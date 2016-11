Bestuurder met schrik vrij na botsing tegen lichtmast

Foto’s: Eric van Lieshout Bekijk Fotoserie

NIEUW-VENNEP - Op de Hoofdweg in Nieuw-Vennep is zaterdagochtend een automobilist tegen een lichtmast tot stilstand gekomen.

Zowel de wagen als de lichtmast liepen hierbij flinke schade bij op. De bestuurder van de wagen kwam met de schrik vrij.

Hij is voor de zekerheid wel in de toegesnelde ambulance gecontroleerd. De wagen is door de bergingsdienst afgevoerd, de lichtmast wordt op een later tijdstip vervangen.

De bestuurder is vermoedelijk door het natte wegdek de macht over het verloren en tegen de lichtmast gebotst.

Door het ongeval was de Hoofdweg tussen de Kerkstraat en de Sint Antoniusstraat voor het verkeer afgesloten.