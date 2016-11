Gehandicapte vader krijgt geen toeslag

HAARLEM - Wethouder Joyce Langenacker (PvdA) moet de werkwijze bij de afdeling sociale zaken en werkgelegenheid aanpassen van de gemeenteraad. De dienst blijkt een toeslag voor kinderopvang niet uit te keren terwijl daarvoor wel een regeling bestaat.

De Haarlemse Linda Mulder heeft zich deze week met haar gehandicapte partner David Weilers bij de gemeenteraad gemeld met een schrijnend verhaal. De gemeente heeft dit jaar een toeslag voor kinderopvang geschrapt die het gezin al drie jaar kreeg. Als reden werd opgegeven dat het gezin te veel vermogen had. In de jaren daarvoor gold de vermogenstoets niet. Het gezin loopt daardoor zesduizend euro mis. Het gaat om de ’vergoeding kinderopvang op basis van een sociaal of medische indicatie’, oftewel smi-regeling. D66-raadslid Anne Floor Dekker, die hierover in de zomer werd getipt, deed onderzoek. Ze ontdekte dat de gemeente Haarlem in 2013 ineens een vermogenstoets aan de regeling heeft gehangen. Omdat het gezin spaargeld had en een aangepaste auto raakte het pas dit jaar van het ene op het andere moment de steun kwijt. Protesteren had geen zin want de regels klopten, oordeelde de gemeentelijke commissie beroep en bezwaar. Het gezin stapt in december naar de rechter.

De gemeenteraad riep verantwoordelijk wethouder Joyce Langenacker (PvdA) unaniem tot de orde. ,,Dit is totaal onwenselijk, onrechtvaardig en verbazingwekkend”, vonden SP, VVD, CU, Trots, Actiepartij, GroenLinks en D66. ,,Hier wordt buiten de wethouder om consequent te veel afgeknepen. Elke keer weer scoort Haarlem slecht”, vond de Ouderenpartij.

Langenacker ’begrijpt de frustraties’ en belooft binnen een maand met een oplossing te komen voor het gedupeerde gezin. Ze gaat ook op zoek naar andere gedupeerden en stuurt dan zo snel mogelijk een nieuw voorstel naar de gemeenteraad om dit goed te regelen.