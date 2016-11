28-jarige Haarlemmer aangehouden voor handel in harddrugs

HAARLEMHAARLEM - De Haarlemse politie heeft in onderzoek naar handel in harddrugs vijf verdachten aangehouden. Een van hen is een 28-jarige man uit Haarlem. Ook werden er twee dozen met zevenenvijftig kilo amfetamine in beslag genomen.

Door Internetredactie - 4-11-2016, 17:54 (Update 4-11-2016, 17:55)

De politie was al eerder een onderzoek gestart naar de Haarlemmer, die in verband werd gebracht met handel in verdovende middelen. Eind oktober kwamen er singnalen binnen dat er een drugstransport op de planning stond. Daarop besloot de politie in te grijpen.

Uiteindelijk werd de hoofdverdachte uit Haarlem samen met de vier andere verdachten uit Groot-Brittannië aangehouden.

Uit onderzoek bleek dat de Haarlemmer verantwoordelijk was voor de handel in drugs. Zijn handlangers hielden zich vooral bezig met het transport.

Vier van de vijf verdachten zitten nog vast. Een vrouw is vrijgelaten nadat zij werd voorgeleid aan de rechter-commissaris. Ze blijft nog wel verdachte.