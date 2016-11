Zestiende-eeuwse tekeningen in Teylers

Afbeelding Teylers Museum Bergachtig landschap met kasteel (ca 1590), Lucas van Valckenborch.

HAARLEM - Met enige regelmaat ziet een nieuwe collectiecatalogus bij Teylers Museum in Haarlem het levenslicht.

Door Leontien van Engelen - 5-11-2016, 13:46 (Update 5-11-2016, 13:46)

Vrijdag 4 november is de vierde in de reeks gepresenteerd waarin op wetenschappelijke wijze alle zestiende-eeuwse tekeningen die zich in de collectie van het museum bevinden worden beschreven. Kunsthistorici Yvonne Bleyerveld en Ilja Veldman zijn verantwoordelijk voor de catalogus. Zij hebben enkele jaren onderzoek gedaan in onder meer de Koninklijke Bibliotheek en bij het RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis.

Tegelijk met het verschijnen van het lijvige naslagwerk is vrijdag in het Prentenkabinet de tentoonstelling ’Renaissance in Teylers’ geopend, die te zien is tot en met 8 januari.

Collectiecatalogus

„Meestal koppelen we een tentoonstelling aan het verschijnen van een nieuwe collectiecatalogus”, vertelt Michiel Plomp, hoofdconservator Kunstverzamelingen bij het Haarlemse museum.

„Het is toch altijd weer een mooi ’vier’-momentje, ook omdat er vaak een behoorlijke tijd tussen het verschijnen van de verschillende delen zit.”

De expositie toont een aantal topstukken uit de verzameling, waaronder werken van Jacques de Gheyn, Abraham Bloemaert, David Vinckboons, Karel van Mander en Matthijs en Paul Bril. Maar ook het hierboven getoonde ’Bergachtig landschap met kasteel’ van Lucas van Valckenborch uit ongeveer 1590 is te zien. De expositie kent een aantal thema’s: landschappen, historievoorstellingen en portretten en figuurstudies.

De tentoonstelling bevat veel werk van Hendrick Goltzius (1558-1617), van wie het museum maar liefst 125 werken bezit, de grootste verzameling Goltzius-tekeningen ter wereld, aldus Plomp.