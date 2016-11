Lekker sporten na schooltijd in Haarlem

Foto HOLLAND MEDIA COMBINATIE Bewegen geeft kinderen energie.

HAARLEM - Lekker sporten en bewegen bij de naschoolse opvang? Dat kon al bij Sportfever in het clubhuis van DSS in Haarlem, maar nu kan dat ook bij De Kickies in de kantine van Haarlem-Kennemerland, waar eigenaar Jeroen van Hoesel een tweede vestiging van ‘de sportiefste BSO van Haarlem’ is gestart.

Door Wilma Vermunt - 5-11-2016, 19:00 (Update 5-11-2016, 19:09)

,,Wij willen kinderen kennis laten maken met sport, want bewegen geeft energie. Er komen bij ons kinderen uit Haarlem, Santpoort-Noord, Heemstede en Aerdenhout, die - volgens een strak schema - allemaal door ons uit school opgehaald worden met de (bak)fiets, lopend of met een busje” vertelt Van Hoesel.

,,De schooltijden zijn op sommige scholen aangepast, waardoor kinderen langer opgevangen moeten worden, omdat ze vroeger uit school komen. En dat is fijn, want dan hebben ze meer tijd om te rennen en te spelen en wij kunnen meer sporten met ze.”

Deze middag staan voetbal en bootcamp op het programma. Terwijl twee groepen kinderen al zijn omgekleed en lekker aan het spelen zijn op het gras, komt nog een derde groepje met begeleidster Tamlyn het sportcomplex op lopen. ,,We zijn een beetje laat, want Sam had klassendienst. We gaan nu eerst even snel iets eten en drinken en dan omkleden, zodat we kunnen gaan sporten.”

In samenwerking met diverse sportbonden wordt onder leiding van gediplomeerd personeel iedere dag een andere sport aangeboden.

Van Hoesel: ,,Dat kan voetbal, hockey of atletiek zijn, maar ook schaatsen, judo, boksen, surfen, ponyrijden, skiën of zwemles. We hebben maandelijks een nieuw programma. Alles wordt bijgehouden in een paspoort, zodat ouders kunnen zien wat hun kinderen gedaan hebben. In de vakantieweken organiseren wij bijvoorbeeld ook een skikamp of een ponykamp. We proberen de kinderen hierdoor iets mee te geven, aan te leren en ze uit te dagen. Bij ons geen computers maar een sociale omgeving, waarin kinderen leren goed met elkaar om te gaan.”

Opening

Zaterdag wordt BSO De Kickies om 16.45 uur officieel geopend door wethouder Merijn Snoek. Tussen 14.30 en 17.30 uur kan de nieuwe locatie door alle belangstellenden bekeken worden en wordt voor alle kinderen tussen drie en dertien jaar uit de omgeving een sportmiddag georganiseerd.

Meer informatie op www.sportfever.nl.