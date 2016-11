Jubilerende wijnhandel Le Grand Cru in Heemstede bestaat 30 jaar

United Photos/Paul Vreeker Will en Els Beeren: ’Onze kracht is kennis en kwaliteit’.

HEEMSTEDE - ,,Toen we in 1986 begonnen was het in de wijnhandel vooral dozen schuiven. Nu is onze kracht kennis en kwaliteit”, aldus vinoloog en liquorist Will Beeren. Samen met zijn echtgenote Els opende hij 30 jaar geleden Le Grand Cru in de Heemsteedse Jan van Goyenstraat.

Door Mirjam Buys - 5-11-2016, 10:00 (Update 5-11-2016, 10:00)

,,Grand Cru staat vrij vertaald voor goede oogst en is een kwalificatie voor wijnen in onder meer de Bourgogne en Bordeaux. Een bewuste keuze voor deze winkelnaam want ons streven was en is gericht op...