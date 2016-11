Kamervragen over pleegzorg na artikel in Haarlems Dagblad

HAARLEM - De PvdA heeft kamervragen gesteld over een misstand bij de pleegzorginstelling William Schrikkergroep in Amsterdam. Aanleiding is een artikel in deze krant van een paar weken geleden.

Door Annalaura Molducci - 4-11-2016, 20:01 (Update 4-11-2016, 20:01)

Een gezin stapte naar de raadscommissie Samenleving omdat het contract met de pleegzorginstelling werd stopgezet toen hun pleegkind werd opgenomen in een psychiatrische instelling. De moeder vindt dat koud, kil en onrechtvaardig. ,,Want alle kosten lopen door. Kinderen zoals onze pleegzoon hebben juist behoefte aan bezoek van hun pleegouders.”

De William Schrikkergroep in Amsterdam...